Шмыгаль ожидает роста экономики во втором полугодии

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмигаль отметил, что правительство разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса

Рост экономики Украины ожидается во второй половине 2020 года. При этом в Программе деятельности правительства учтено падение ВВП на 4,8%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет - 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - сказал он.

"Мы действительно на время карантина закрывали 6 основных отраслей - это отрасли потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство. Кроме этого, мировой кризис, повлекший снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также произошло незначительное проседание от 4% до 6%", - отметил премьер.

По его словам, правительство разработало и подало программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности, в коротой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что доработанную Программу деятельности Кабинета министров рассмотрят 18 июня.

Отметим, по прогнозу МВФ, экономика Украины из-за пандемии коронавируса выйдет на докризисный уровень раньше 2023 - 2024 года, а рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

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Автор: Анастасия Светлевская