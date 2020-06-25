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В МВФ объяснили причины стремительного падения ВВП Украины

Новости » Экономика     25.06.2020 - 19:50
В МВФ объяснили причины стремительного падения ВВП Украины
Фото: Международный валютный фонд (flickr.com worldbank)

По прогнозам, мировой ВВП упадет на 4,9%, а Украины - на 8,2%

В Международном валютном фонде назвали две причины, почему экономика Украины падает больше, чем в других странах. Это отсутствие достаточных денежных накоплений в домохозяйствах и ограниченная фискальная поддержка экономики.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время видеоконференции Европейской бизнес-ассоциации.

Он напомнил, что по прогнозам МВФ, падение ВВП Украины в 2020 году составит 8,2%.

"Есть два фактора, почему украинский ВВП падает больше, чем в других странах. Первый - украинские домохозяйства не имеют значительных денежных запасов, в отличие от других стран. Из-за этого упал и продолжит падать уровень потребления", - пояснил Люнгман.

Второй причиной называется ограниченная фискальная поддержка экономики.

Напомним, вчера Международный валютный фонд изменил свои прогнозы относительно падения мировой экономики.

В МВФ ранее сообщали, что в 2020 году ВВП Украины упадет до 8,2%.

В то же время, в украинском Кабмине надеются на начало восстановления экономики уже во втором полугодии.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ВВПМВФ
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