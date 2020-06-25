У МВФ пояснили причини стрімкого падіння ВВП України

Фото: Міжнародний валютний фонд (flickr.com worldbank)

За прогнозами, світовий ВВП впаде на 4,9%, а України - на 8,2%

У Міжнародному валютному фонді назвали дві причини, чому економіка України падає більше, ніж в інших країнах. Це відсутність достатніх грошових накопичень у домогосподарствах та обмежена фіскальна підтримка економіки.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час відеоконференції Європейської бізнес-асоціації.

Він нагадав, що за прогнозами МВФ, падіння ВВП України у 2020 році складе 8,2%.

"Є два фактори, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший - українські домогосподарства не мають значних грошових запасів, на відміну від інших країн. Через це впав і продовжить падати рівень споживання", - пояснив Люнгман.

Другою причиною називається обмежена фіскальна підтримка економіки.

Нагадаємо, учора Міжнародний валютний фонд змінив свої прогнози щодо падіння світової економіки.

У МВФ раніше повідомляли, що у 2020 році ВВП України впаде до 8,2%.

Водночас, в українському Кабміні сподіваються на початок відновлення економіки у другому півріччі.

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Автор: Роман Калиниченко