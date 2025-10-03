UA

У МВФ назвали умови для нової програми з Україною

Фото: Джулі Козак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна і МВФ почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.

Про це заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Запит України та переговори з МВФ

За словами Козак, українська влада надіслала офіційний запит на нову програму з МВФ. Зараз фахівці фонду активно взаємодіють з українською владою.

"Як і в разі будь-якого нового запиту, угода потребуватиме домовленостей щодо заходів політики, які влада готова реалізувати, а також достатнього фінансування. Це, звісно, включатиме і фінансування з боку МВФ", - сказала вона.

Фінансування та участь донорів

Козак наголосила, що окрім коштів фонду Україна має заручитися підтримкою партнерів і донорів.

"Коли всі умови будуть виконані, і ми досягнемо домовленості на рівні персоналу, а також отримаємо гарантії фінансування, тоді ми зможемо винести програму на розгляд Ради директорів МВФ", - пояснила представниця фонду.

Зустрічі з українською стороною

Вона також нагадала, що минулого тижня в Нью-Йорку відбулася зустріч керуючого директора МВФ із президентом Володимиром Зеленським. На ній обговорювали економічну ситуацію, плани реформ і готовність фонду продовжувати підтримку України.

"Ми очікуємо зустрічей з українською владою в рамках щорічних зборів (у жовтні, - ред.). Обговорення, звичайно, будуть продовжені", - додала Козак.

Подробиці поки що не розкривають

Відповідаючи на запитання про розмір фінансування і тип програми, представник фонду зазначила, що ці деталі поки що перебувають у процесі обговорень.

"Я не можу зараз поділитися подробицями, але ми будемо інформувати в міру їх появи", - резюмувала вона.

 

Чинна програма МВФ з Україною на 2023-2027 роки передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів від фонду і близько 150 млрд доларів від партнерів. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до МВФ із проханням про нову програму. МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною.

За даними опитування групи "Рейтинг", Міжнародному валютному фонду довіряють 58% українців. Недовіру висловили 29%.

