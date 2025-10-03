В МВФ назвали условия для новой программы с Украиной

Украина и МВФ начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей по реформам и финансированию.
Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.
По словам Козак, украинские власти направили официальный запрос на новую программу с МВФ. Сейчас специалисты фонда активно взаимодействуют с украинскими властями.
"Как и в случае любого нового запроса, соглашение потребует договоренностей по мерам политики, которые власти готовы реализовать, а также достаточного финансирования. Это, конечно, будет включать и финансирование со стороны МВФ", - сказала она.
Козак подчеркнула, что кроме средств фонда Украина должна заручиться поддержкой партнеров и доноров.
"Когда все условия будут выполнены, и мы достигнем договоренности на уровне персонала, а также получим гарантии финансирования, тогда мы сможем вынести программу на рассмотрение Совета директоров МВФ", - пояснила представитель фонда.
Она также напомнила, что на прошлой неделе в Нью-Йорке состоялась встреча управляющего директора МВФ с президентом Владимиром Зеленским. На ней обсуждалась экономическая ситуация, планы реформ и готовность фонда продолжать поддержку Украины.
"Мы ожидаем встреч с украинскими властями в рамках ежегодных собраний (в октябре, - ред.). Обсуждения, конечно, будут продолжены", - добавила Козак.
Отвечая на вопросы о размере финансирования и типе программы, представитель фонда отметила, что эти детали пока находятся в процессе обсуждений.
"Я не могу сейчас поделиться подробностями, но мы будем информировать по мере их появления", - резюмировала она.
Действующая программа МВФ с Украиной на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от фонда и около 150 млрд долларов от партнеров. Премьер-министр Юлия Свириденко обратилась в МВФ с просьбой о новой программе. МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной.
По данным опроса группы "Рейтинг", Международному валютному фонду доверяют 58% украинцев. Недоверие выразили 29%.