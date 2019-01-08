МВФ назвал основные угрозы для реализации новой программы с Украиной

Фото: МВФ (www.imf.org)

Кредиторы опасаются всплеска популизма в год президентских и парламентских выборов

Международный валютный фонд обнародовал аналитический обзор, подготовленный к утверждению новой программы сотрудничества с Украиной Stand-By Arrangement на сумму 3,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Как отметили в МВФ, риски реализации программы высоки, учитывая неразрешенный конфликт в восточной части Украины и нестабильную внешнюю среду. Кроме того, программа находится под угрозой в связи риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.

Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т.ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.

"Тем не менее, твердая политика властей по реализации будет иметь решающее значение для успеха программы", - говорится в документе.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало независимость Национального банка в год выборов, а также обязалось провести ряд реформ, которые будут учитываться во время пересмотра программы в мае и в ноябре 2019 года.