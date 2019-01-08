МВФ назвав основні загрози для реалізації нової програми з Україною

Фото: МВФ (www.imf.org)

Кредитори побоюються сплеску популізму в рік президентських і парламентських виборів

Міжнародний валютний фонд оприлюднив аналітичний огляд, підготовлений до затвердження нової програми співпраці з Україною Stand-By Arrangement на суму 3,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

Як відзначили в МВФ, ризики реалізації програми високі, враховуючи невирішений конфлікт у східній частині України та нестабільне зовнішнє середовище. Крім того, програма знаходиться під загрозою у зв'язку з ризиком реалізації популістської політики перед майбутніми виборами або зміною курсу.

Ці ризики пом'якшені рішучими діями, включаючи затвердження бюджету на 2019 рік, і значне зовнішнє фінансування для підтримки реформ, у т.ч. нове фінансування від Світового банку та Європейського Союзу, додали в МВФ.

"Тим не менш, тверда політика влади щодо реалізації буде мати вирішальне значення для успіху програми", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд України Меморандумі з МВФ гарантував незалежність Національного банку у рік виборів, а також зобов'язався провести низку реформ, які будуть враховуватись під час перегляду програми у травні і листопаді 2019 року.