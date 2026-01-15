Свириденко зустрілась в Києві з головою МВФ: готують нову програму для України

У четвер, 15 січня, голова МВФ Кристаліна Георгієва обговорила у Києві з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко програму підтримки на наступний період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Свириденко в Telegram .

Вона зауважила, що візит голови МВФ припав на час складної ситуації в енергетиці внаслідок ворожих обстрілів і найхолоднішої за 20 років зими.

"Окремо обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності. МВФ є одним з ключових міжнародних фінансових партнерів України", - зазначила Свириденко.

Прем'єр подякувала Георгієвій за залучення до допомоги Україні як фінансовими інструментами, так і адвокатуванням підтримки серед партнерів.

Що передувало

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва сьогодні зранку для проведення низки переговорів на високому рівні.

У МВФ, оголошуючи про нову угоду, заявили, що влада України також погодилася прискорити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту та скасування пільг з ПДВ.

Нова програма МВФ замінить поточну чотирирічну програму на 15,5 млрд доларів, з якої було виплачено близько 10,6 млрд доларів. Зазначається, що нова угода передбачає закінчення війни цього року, однак включає і "негативний сценарій", згідно з яким війна не закінчиться до 2028 року.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року стало відомо, що Україна і МВФ погодили нову програму кредитування на 8,2 млрд доларів.

Пізніше стало відомо, що програма кредитування від МВФ може бути скоригована залежно від того, яке рішення про фінансування України ухвалить ЄС.