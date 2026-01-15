ua en ru
Головна » Новини » Політика

Рада провалила розгляд законопроектів, важливих для ЄС і МВФ

Київ, Четвер 15 січня 2026 12:58
Рада провалила розгляд законопроектів, важливих для ЄС і МВФ Фото: Рада не змогла розглянути законопроекти для ЄС і МВФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроекти, важливі для отримання коштів від ЄС та підтримки МВФ. Для їх розгляду не вистачило голосів нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.

Чому це важливо

Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного двох законопроектів - №13620, №14067 необхідних для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility, та ще одного - №14025 - для підтримки МВФ.

Зокрема, законопроєкт №14025 про оподаткування доходів від цифрових платформ та зміни до банківського законодавства набрав лише 113 голосів з 226 мінімально необхідних.

Саме урядові законопроекти №14025 разом з №14026 утворили ініціативу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий "податок на OLX").

Для Міжнародного валютного фонду проєкт №14025 - це prior action (попередні умови або обов'язкові кроки/маяки), адже Україна та МВФ досягли домовленості про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 8,2 млрд доларів.

І МВФ висунув додаткові умови для її затвердження. Серед них - пропозиція щодо оподаткування доходів від цифрових платформ.

Перший етап їх розгляду профільним податковим комітетом Верховної Ради вже пройдено - законопроєкти підтримані до ухвалення в першому читанні. Але в другому читанні Раді сьогодні розглянути законопроект не вдалося.

Глава МВФ сьогодні з візитом в Україні

При цьому сьогодні з візитом до Києва приїхала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва.

Очікується, що вона проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також поспілкується з представниками бізнесу.

Востаннє голова МВФ відвідувала Україну у лютому 2023 року.

