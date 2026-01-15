Рада провалила розгляд законопроектів, важливих для ЄС і МВФ

Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроекти, важливі для отримання коштів від ЄС та підтримки МВФ. Для їх розгляду не вистачило голосів нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.

Чому це важливо

Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного двох законопроектів - №13620, №14067 необхідних для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility, та ще одного - №14025 - для підтримки МВФ.

Зокрема, законопроєкт №14025 про оподаткування доходів від цифрових платформ та зміни до банківського законодавства набрав лише 113 голосів з 226 мінімально необхідних.

Саме урядові законопроекти №14025 разом з №14026 утворили ініціативу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий "податок на OLX").

Для Міжнародного валютного фонду проєкт №14025 - це prior action (попередні умови або обов'язкові кроки/маяки), адже Україна та МВФ досягли домовленості про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 8,2 млрд доларів.

І МВФ висунув додаткові умови для її затвердження. Серед них - пропозиція щодо оподаткування доходів від цифрових платформ.

Перший етап їх розгляду профільним податковим комітетом Верховної Ради вже пройдено - законопроєкти підтримані до ухвалення в першому читанні. Але в другому читанні Раді сьогодні розглянути законопроект не вдалося.