Рада провалила розгляд законопроектів, важливих для ЄС і МВФ
Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроекти, важливі для отримання коштів від ЄС та підтримки МВФ. Для їх розгляду не вистачило голосів нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРУ.
Чому це важливо
Верховна Рада провалила голосування за включення до порядку денного двох законопроектів - №13620, №14067 необхідних для отримання коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility, та ще одного - №14025 - для підтримки МВФ.
Зокрема, законопроєкт №14025 про оподаткування доходів від цифрових платформ та зміни до банківського законодавства набрав лише 113 голосів з 226 мінімально необхідних.
Саме урядові законопроекти №14025 разом з №14026 утворили ініціативу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий "податок на OLX").
Для Міжнародного валютного фонду проєкт №14025 - це prior action (попередні умови або обов'язкові кроки/маяки), адже Україна та МВФ досягли домовленості про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на 8,2 млрд доларів.
І МВФ висунув додаткові умови для її затвердження. Серед них - пропозиція щодо оподаткування доходів від цифрових платформ.
Перший етап їх розгляду профільним податковим комітетом Верховної Ради вже пройдено - законопроєкти підтримані до ухвалення в першому читанні. Але в другому читанні Раді сьогодні розглянути законопроект не вдалося.
Глава МВФ сьогодні з візитом в Україні
При цьому сьогодні з візитом до Києва приїхала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва.
Очікується, що вона проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єркою Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також поспілкується з представниками бізнесу.
Востаннє голова МВФ відвідувала Україну у лютому 2023 року.