В МВФ готовы помочь Венесуэле преодолеть экономический кризис

Фото: Хуан Гуайдо (УНІАН)

Ожидается, что члены валютного фонда примут решение, кого считать главой Венесуэлы - Хуана Гуайдо или Николаса Мадуро

Международный валютный фонд готов помочь Венесуэле преодолеть экономический и гуманитарный кризис. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает Deutsche Welle.

Но для этого сначала надо определиться с получателем помощи. Ожидается, что члены валютного фонда примут решение, кого считать главой Венесуэлы - Хуана Гуайдо или Николаса Мадуро.

В зависимости от результата Фонд будет планировать свою деятельность в отношении Венесуэлы и осуществлять соответствующее финансирование проектов. В настоящий момент из-за неопределенности ситуации доступ к кредитам МВФ в Венесуэле не имеет никто.

"Мы очень-очень озабочены гуманитарным кризисом, царящим в Венесуэле. Масштабы гуманитарного и экономического кризиса в стране требуют скорейших действий на различных уровнях", - заявила Лагард.

Членами МВФ являются 189 стран, США являются самым весомым и влиятельным из них. США, большинство стран ЕС и Латинской Америки признали Гуайдо временным президентом страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. При этом он не исключил вооруженного вторжения в Венесуэлу, однако представители Белого дома ставят под сомнение серьезность этих слов.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд Венесуэлы обратился к ассамблее с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность Гуайдо. Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.

Добавим, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экономического спасения Венесуэлы в случае провала режима Мадуро.