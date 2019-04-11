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У МВФ готові допомогти Венесуелі подолати економічну кризу

Новини » Політика    11.04.2019 - 22:16
У МВФ готові допомогти Венесуелі подолати економічну кризу
Фото: Хуан Гуайдо (УНІАН)

Очікується, що члени валютного фонду приймуть рішення, кого вважати главою Венесуели - Хуана Гуайдо або Ніколаса Мадуро

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Венесуелі подолати економічну і гуманітарну кризу. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, повідомляє Deutsche Welle.

Але для цього спочатку треба визначитися з одержувачем допомоги. Очікується, що члени валютного фонду приймуть рішення, кого вважати главою Венесуели - Хуана Гуайдо або Ніколаса Мадуро.

В залежності від результату Фонд буде планувати свою діяльність щодо Венесуели і здійснювати відповідне фінансування проектів. Зараз через невизначеність ситуації доступ до кредитів МВФ у Венесуелі не має ніхто.

"Ми дуже стурбовані гуманітарною кризою, яка панує у Венесуелі. Масштаби гуманітарної та економічної кризи в країні вимагають швидких дій на різних рівнях", - заявила Лагард.

Членами МВФ є 189 країн, США є найбільш вагомим і впливовим з них. США, більшість країн ЄС та Латинської Америки визнали Гуайдо тимчасовим президентом країни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "повинна забратися" з Венесуели. При цьому він не виключив збройного вторгнення до Венесуели, однак представники Білого дому ставлять під сумнів серйозність цих слів.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд Венесуели звернувся до асамблеї з проханням відкликати депутатську недоторканність Гуайдо. Суд також заборонив лідеру опозиції залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

Додамо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість економічного порятунку Венесуели в разі провалу режиму Мадуро.

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