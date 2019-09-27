МВФ дал рекомендации по проведению реформ в Украине

Подъем экономики Украины на высший уровень экономического роста требует ускорения структурных реформ. Об этом говорится в заявлении руководителя миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рона ван Родена по итогам визита миссии в Киев 12-26 сентября.

Как отмечается в заявлении, реформы предусматривают установление прочного верховенства права, в том числе с помощью судебной реформы, и решительную борьбу с коррупцией.

"Не менее важными являются усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, и уменьшение роли государства и олигархов в экономике. Рост заработной платы должен соответствовать улучшению производительности труда для обеспечения конкурентоспособности", - говорится в заявлении.

В МВФ уверены, что благодаря постоянному внедрению реформ Украина сможет теснее интегрироваться с европейской экономикой и ее цепями поставок, воспользовавшись также большими преимуществами Глубокой и всеобъемлющеего соглашения о свободной торговле с ЕС.

"После нынешних выборов власть теперь имеет возможность продвигать необходимые реформы. Руководство государства поставило перед собой амбициозную задачу трансформировать экономику и достичь более мощного роста, для улучшения жизненного уровня всех украинцев, одновременно защищая макроэкономическую стабильность", - заявил руководитель миссии МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, ужесточающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца - ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, например, в отношении "ПриватБанка".