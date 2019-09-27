МВФ дав рекомендації щодо проведення реформ в Україні

Піднесення економіки України на вищий рівень економічного зростання вимагає прискорення структурних реформ. Про це йдеться в заяві керівника місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рона ван Родена за підсумками візиту місії до Києва 12-26 вересня.

Як зазначається в заяві, реформи передбачають встановлення міцного верховенства права, в тому числі за допомогою судової реформи, та рішучу боротьбу з корупцією.

"Не менш важливими є посилення конкуренції та відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, та зменшення ролі держави та олігархів в економіці. Зростання заробітної плати повинно відповідати покращенню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності", - йдеться в заяві.

У МВФ впевнені, що завдяки сталому впровадженню реформ Україна зможе тісніше інтегруватися з європейською економікою та її ланцюгами поставок, скориставшись також більшими перевагами Глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю з ЄС.

"Після цьогорічних виборів влада наразі має можливість просувати необхідні реформи. Керівництво держави поставило перед собою амбітне завдання трансформувати економіку та досягнути потужнішого зростання для поліпшення життєвого рівня всіх українців, одночасно захищаючи макроекономічну стабільність", - заявив керівник місії МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду знаходилася в Києві 12-26 вересня. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліт"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.

Серед ризиків нової програми Fitch Ratings вказує поганий послужний список України при завершенні попередніх програм (жодна з них не була виконана до кінця - ред.), а також потенційно негативні судові рішення, які призведуть до скасування реформ, наприклад, щодо "ПриватБанку".