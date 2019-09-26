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МВФ продолжает активные переговоры с Украиной, - Минфин

Новости » Экономика    26.09.2019 - 14:22
МВФ продолжает активные переговоры с Украиной, - Минфин
Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

МВФ ожидает программу правительства, которую презентуют 29 сентября

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, миссия МВФ во главе с Роном Ван Роденом начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию.

"За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями по дальнейшему сотрудничеству с фондом. Повесткой возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29-го сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, на сегодня остается действующей 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 11 сентября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Украину.

По данным Bloomberg, Украина договаривается с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.

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