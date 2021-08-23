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МВФ безвозмездно перечислил Украине 2,7 млрд долларов

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову.

"Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ", - написала она в Facebook.

Напомним, МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины пропорционально ее доле в МВФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в правительстве и НБУ, еще не решили, на что потратить 2,7 млрд долларов, которые МВФ планировал безвозмездно перечислить Украине в августе 2021 года.

В то же время первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что в Кабмине намерены в сентябре рассчитаться по долгам за счет 2,7 млрд долларов от МВФ.

"МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около 2,7 млрд долларов. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", - сказал Любченко.

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МВФ