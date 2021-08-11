В Кабмине намерены в сентябре рассчитаться по долгам за счет 2,7 млрд долларов от МВФ

Правительство Украины в сентябре безболезненно проведет пиковые выплаты по государственному долгу. На эти цели пойдут средства в сумме 2,7 млрд долларов, которые Международный валютный фонд (МВФ) должен перечислить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко дал агентству " Интерфакс-Украина ".

"МВФ утвердил решение о крупнейшем в истории распределение СПЗ, из которых украинская часть составляет около 2,7 млрд долларов. Это, в том числе, позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", - сказал Любченко.

Он напомнил, что украинские власти погасили значительную сумму долга в июле. "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть", – сказал он.