МВФ безоплатно перерахував Україні 2,7 млрд доларів

"Сьогодні 1,9 млрд SDR прийшли на рахунок України в МВФ", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, МВФ 2 серпня остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України пропорційно до її частки в МВФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів, які МВФ планував безоплатно перерахувати Україні в серпні 2021 року.

У той же час перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.

"МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - сказав Любченко.