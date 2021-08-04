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В Украине пока не решили, как потратить 2,7 млрд долларов от МВФ

Новина українською →
Украина, Среда 04 августа 2021 10:59
В Украине пока не решили, как потратить 2,7 млрд долларов от МВФ Фото: в Украине пока не решили, на что потратить 2,7 млрд долларов "подарка" от МВФ (imf.org)
Автор: Юрий Дощатов

Украина получит от Международного валютного фонда 2,7 млрд долларов до конца августа. Хотя о планах МВФ поддержать страны финансово на 650 млрд долларов стало известно более полугода назад, в Украине пока не определились, как будут использовать эту помощь.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят".

Как отмечается в материале, деньги МВФ после решения о выделении поступят на счета Нацбанка в СДР (специальные права заимствования) - валюте Фонда.

Решение как их использовать каждая страна может принимать самостоятельно - они могут остаться в резервах или после перевода в доллары пойти на покрытие дефицита госбюджета. На сегодняшний день окончательного решения еще не принято, подтвердили РБК-Украина в НБУ и в Минфине.

"Согласно процедуре, соответствующие средства поступают на счета НБУ, а потом уже принимается решение об их предназначении", - сообщили изданию в Минфине.

По информации собеседников РБК-Украина, в НБУ не против оставить всю сумму в золотовалютных резервах.

Минфину же деньги крайне необходимы для выплат по внешнему долгу в сентябре. И если министерство захочет направить всю сумму в бюджет, НБУ придется согласиться, в том числе и потому, что распорядителем средств является именно Минфин. В какой пропорции в итоге пройдет распределение 2,7 млрд долларов, чиновники пока публично не говорят. По одному из обсуждаемых вариантов, возможно, деньги поделят 50/50.

Напомним, МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

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Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят