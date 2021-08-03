ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины. Средства поступят ко Дню независимости

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 08:33
МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины. Средства поступят ко Дню независимости Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Инна Собора

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована в Facebook.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) в начале июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов. Тогда сообщалось, что процедура может быть окончательно завершена к концу лета.

РБК-Украина писало, что НБУ ожидает 2,7 млрд долларов от МВФ в августе.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова
В Киеве нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Шишова
DAILY
Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД