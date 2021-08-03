МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины. Средства поступят ко Дню независимости

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из низ 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована в Facebook.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", - написал Рашкован. Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. "Это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.