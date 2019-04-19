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МВД заявляет о сложной ситуации на въездах в Киев из-за дебатов

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 16:45
МВД заявляет о сложной ситуации на въездах в Киев из-за дебатов
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

Полиция пытается решить ситуацию

Из-за дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" сегодня, 19 апреля, на въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины (МВД).

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, в настоящее время полиция работает над решением этой ситуации.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост Президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - отметил первый заместитель главы МВД.

Напомним, ожидается, что на НСК "Олимпийский" будут присутствовать около 60 тысяч человек. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей.

РБК-Украина писало, что на НСК "Олимпийский" завершили подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Ранее полиция Киева призвала штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский".

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