МВС заявляє про складну ситуацію на в'їздах у Київ через дебати

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Поліція намагається вирішити ситуацію

Через дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, на в’їзді в Київ спостерігається складна транспортна ситуація. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, наразі поліція працює над вирішенням цієї витуації.

"У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост Президента на НСК "Олімпійський" на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни. Поліцейські працюють над її вирішенням. Просимо водіїв ставитися з розумінням", - зазначив перший заступник глави МВС.

Нагадаємо, очікується, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку заходу забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.

РБК-Україна писало, що на НСК "Олімпійський" завершили підготовку до сьогоднішніх дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Раніше поліція Києва закликала штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський".