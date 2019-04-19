ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС заявляє про складну ситуацію на в'їздах у Київ через дебати

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 16:45
МВС заявляє про складну ситуацію на в'їздах у Київ через дебати
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Поліція намагається вирішити ситуацію

Через дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" сьогодні, 19 квітня, на в’їзді в Київ спостерігається складна транспортна ситуація. Про це йдеться в заяві прес-служби Міністерства внутрішніх справ України (МВС). 

За словами першого заступника глави МВС Сергія Ярового, наразі поліція працює над вирішенням цієї витуації.

"У зв’язку з проведенням дебатів між кандидатами на пост Президента на НСК "Олімпійський" на в’їзді в столицю спостерігається складна транспортна ситуація, людей привозять зі всієї країни. Поліцейські працюють над її вирішенням. Просимо водіїв ставитися з розумінням", - зазначив перший заступник глави МВС.

Нагадаємо, очікується, що на НСК "Олімпійський" будуть присутні близько 60 тисяч осіб. Безпеку заходу забезпечуватимуть 10 тисяч правоохоронців.

РБК-Україна писало, що на НСК "Олімпійський" завершили підготовку до сьогоднішніх дебатів кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка. 

Раніше поліція Києва закликала штаби кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не змінювати формат дебатів на НСК "Олімпійський".

НСК "Олімпійський" повністю підготували до дебатів У Києві закрили уже три станції метро через дебати
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський пробкидебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся