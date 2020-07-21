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В МВД заявили о задержании сообщника луцкого террориста

Луцк, Вторник 21 июля 2020 22:21
В МВД заявили о задержании сообщника луцкого террориста
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Задержание произошло в Харькове

В Министерстве внутренних дел заявили, что луцкий террорист Максим Кривош готовился к операции по захвату заложников. Он также имел сообщников, одного из них задержали в Харькове.

Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков.

На данный момент спецслужбы отрабатывают всех возможных лиц, которые могли быть причастны к организации теракта в Луцке.

"Сообщники задержаны, несколько часов назад в Харькове его товарищ задержан, с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, боеприпасы, взрывчатку и так далее", - заявил Аваков.

По версии правоохранителей, Кривош тщательно готовился к операции в Луцке.

"Это такой себе криминальный мир, который долго-долго сидел в тюрьме, который нарисовал себе свое понимание справедливости и свое понимание ценности человеческой жизни. И получилось как получилось", - резюмировал глава МВД.

Напомним, сегодня около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он взял их в заложники.

Мужчина, назвавшийся Максимом "Плохим", требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео.

Зеленский, впрочем, удалил видео сразу после штурма автобуса и задержания террориста. Сейчас все 13 заложников освобождены.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЛуцкАрсен Аваков
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