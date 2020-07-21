У МВС заявили про затримання спільника луцького терориста

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Затримання відбулося у Харкові

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що луцький терорист Максим Кривош готувався до операції з захоплення заручників. Він також мав спільників, одного вже затримали у Харкові.

Про це під час брифінгу повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Наразі спецслужби відпрацьовують всіх можливих осіб, які були причетні до організації теракту у Луцьку.

"Спільники затримані, кілька годин тому у Харкові товариш його затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили декілька одиниць зброї, набої, вибухівку і так далі", - заявив Аваков.

За версією правоохоронців, Кривош ретельно готувався до операції в Луцьку.

"Це такий собі кримінальний світ, який довго-довго сидів у в’язниці, який намалював собі своє розуміння справедливості і своє розуміння цінності людського життя. І вийшло як вийшло", - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, сьогодні близько 10 ранку у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Їх він взяв у заручники.

Терорист вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Одну з вимог Кривоша виконав президент Володимир Зеленський, який записав і опублікував у себе в Facebook відповідне відео.

Зеленський, втім, видалив відео відразу після штурму автобуса і затримання терориста. Зараз всіх 13 заручників звільнено.