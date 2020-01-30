ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МВД заявили о готовности к внедрению института уголовных проступков

Новости » Политика     30.01.2020 - 12:18
В МВД заявили о готовности к внедрению института уголовных проступков
Фото: Сергей Яровой (Виталий Носач/РБК-Украина)

В министерстве заявили, что готовы к внедрению с июля 2020 года

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили готовность к внедрению института уголовных проступков в 2020 году. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, институт уголовных проступков будет введен с 1 июля 2020

"Усилить аналитическое направление оперативной работы, активизировать подготовку действий с целью внедрения института проступков. Эта работа начата, я думаю, что в этом году мы продолжим и этот вопрос будет решен", - заявил Яровой.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2155.

Так, сначала проектом предлагалось отсрочить внедрение института уголовных проступков до 1 января 2021 года. Однако профильный комитет в ходе заседания принял решение сократить этот срок. Институт должен быть введен с 1 июля 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" в конце апреля 2019 года. В документе прописано, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Украинцы до весны получат "паспорт в смартфоне", - МВД Чат-бот МВД заблокировал более 200 наркомагазинов в Украине
Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныуголовное дело
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь