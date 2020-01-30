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У МВС заявили про готовність до впровадження інституту кримінальних проступків

Новини » Політика     30.01.2020 - 12:18
У МВС заявили про готовність до впровадження інституту кримінальних проступків
Фото: Сергій Яровий (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві заявили, що готові до впровадження з липня 2020 року

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили готовність до впровадження інституту кримінальних проступків у 2020 році. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, інститут кримінальних проступків буде запроваджений з 1 липня 2020 року

"Посилити аналітичний напрямок оперативної роботи, активізувати підготовку дій з метою впровадження інституту проступків. Ця робота започаткована, я думаю, що в цьому році ми продовжимо і це питання буде вирішено", - заявив Яровий.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу та в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. Нардепи схвалили відповідний законопроект №2155.

Так, спочатку проектом пропонувалося відтермінувати впровадження інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року. Однак профільний комітет у ході засідання прийняв рішення скоротити цей строк. Інститут має бути запроваджено з 1 липня 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" у кінці квітня 2019 року. У документі прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.

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