МВД о ситуации в Беларуси: прямой угрозы нет, но готовимся к любому сценарию

"На сегодняшний день нет прямой угрозы. Но мы готовимся к противостоянию и любым сценариям. Уже сегодня проходят командно-штабные учения полиции, Национальной гвардии и пограничников. Через две недели будут полевые учения отрядов территориальной обороны и местных патриотов. Поэтому мы готовы к противостоянию любой угрозе", - заявил он.

Напомним, в Украине рассказали, как планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами из Беларуси.

В Польше допустили, что мигранты могут пойти через Украину.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты обсуждают, что сегодня грозит Михаилу Саакашвили, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза и почему завод "Большевик" продали по дешевке и с судебными делами.

В студии - Вахтанг Кикабидзе, Денис Монастырский, Александр Данилюк, Христо Грозев и другие.

"Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября

Напомним, в предыдущем выпуске доктор Комаровский отреагировал на обвинения анонимной организации "Бюро расследований по ковид-мошенничеству".



А генерал Шаптала ответил на вопрос зрителя: будут ли теперь украинские военные массово применять боевую беспилотную систему "Байрактар" в войне с Россией.



А еще прямо в эфире Верещук поскандалила с Порошенко.



Также в эфире озвучили результаты опроса Liberty Report, который показал, что украинская молодежь готова воевать.



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