МВС про ситуацію в Білорусі: прямої загрози немає, але готуємося до будь-якого сценарію

"На сьогодні немає прямої загрози. Але ми готуємося до протистояння і будь-яких сценаріїв. Вже сьогодні проходять командно-штабні навчання поліції, Національної гвардії та прикордонників. Через два тижні будуть польові навчання загонів територіальної оборони та місцевих патріотів. Тому ми готові до протистояння будь-якій загрозі", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні розповіли, як планують протистояти спробам прориву кордону мігрантами із Білорусі.

У Польщі припустили, що мігранти можуть піти через Україну.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.



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