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Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | Украина без границ

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 11:30

В прямом эфире 12 ноября обсудим:

  • Подвиг и трагедия Михеила Саакашвили: что сегодня угрожает политику и как он будет бороться?
  • Каратель «Палыч» задержан в Киеве: что на самом деле происходит в донецкой тюрьме «Изоляция»?
  • Беженцы. 15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока на границе Беларуси и Евросоюза. Шантаж, гуманность или новый вид государственного терроризма?
  • Большая приватизация или большая коррупция? Почему завод «Большевик» продали задешево и с судебными делами?

Борьба Михеила Саакашвили: как политик противостоит грузинской власти и кто ему поможет? СБУ задержала главного палача донецкой подпольной тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского по кличке «Палыч»: получит ли каратель пожизненный срок заключения? Между двух границ: готова ли Украина временно принять беженцев, которые пытаются прорваться через границу Беларуси в Европу? Лукашенко придумал новый вид шантажа и государственного террора? Приватизация «Большевика»: большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

Гости студии:

Вахтанг Кикабидзе, народный артист Грузии, депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Михеила Саакашвили, почетный гражданин Грузии;

Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Михеила Саакашвили;

Тенгиз Аблотия, блогер «Эхо Кавказа»;

Станислав Асеев, журналист, писатель, заключенный боевиков так называемой ДНР;

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Арсений Яценюк, лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины (2014-2016), министр иностранных дел Украины (2007);

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;

Дмитрий Сенниченко, глава Фонда государственного имущества Украины;

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа», член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины;

Юрий Бойко, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность»;

Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2019), министр финансов Украины (2016-2018);

Борислав Береза, народный депутат VIII созыва

Обсудим актуальные темы с гостями в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Они говорят, а решает народ.

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