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В Польше допустили, что мигранты могут пойти через Украину

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Варшава, Вторник 09 ноября 2021 22:19
В Польше допустили, что мигранты могут пойти через Украину Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что мигранты, которые сегодня пытаются попасть на территорию страны из Беларуси, могут пойти через Украину. Для исключения такой возможности польские власти принимают меры по укреплению всей границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьер-министра.

"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (с Беларусью - ред.) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - сказал польский премьер.

Он добавил, что для исключения такой возможности предпринимаются меры по укреплению границы на всем ее протяжении.

Премьер допустил, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться на годы. "Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (Александра - ред.) Лукашенко", - добавил он.

Моравецкий отметил, что на границе с Беларусью уже построено 180 километров заграждений и в ближайшее время планируется ускорение строительства новых.

"Мы предприняли законодательные, а теперь и технические меры", - уточнил премьер.

Больше о ситуации на польско-белорусской границе в материале РБК-Украина - "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".

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