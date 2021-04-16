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У МВС розповіли про свою позицію щодо легалізації канабісу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 09:20
У МВС розповіли про свою позицію щодо легалізації канабісу Фото: заступник глави МВС Антон Геращенко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко, Уляна Безпалько

Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу. Однак лікарські засоби на основі канабісу повинні бути у вигляді ампул або таблеток і застосовуватися лише в медичних, а не рекреаційних цілях.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу".

Він зазначив, що ініціатором використання тетрагідроканабінолу для лікування повинно бути Міністерство охорони здоров'я.

"Саме Моз може визначати, які саме наркотичні засоби необхідні пацієнтам. Треба, щоб Моз виявив бажання довнести кошти, і ми надамо нашу позицію з цього питання. Для цього не потрібно приймати спеціальний закон - досить внести зміни до постанови №770", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, 9 квітня Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу.

При цьому експерт Тарас Ратушний вважає, що таке рішення не є легалізацією канабісу, так як сама речовина залишається в Україні під забороною.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді готують законопроект про легалізацію канабісу.

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