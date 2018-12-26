В МВД рассказали о работе правоохранительных органов после прекращения военного положения

Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме

Несмотря на прекращение действия военного положения, правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, он отметил, что принимая во внимание сложную ситуацию по безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы.

"В том числе, решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда в Украину мужчин - граждан России. С начала введения военного положения не допущен въезд на территорию Украины 1 тыс. 616 граждан РФ, в том числе в областях, где введено военное положение - 866. Российская сторона не пустила 351 гражданина Украины", - сказал Яровой.

Он также отметил, что за период действия военного положения все органы МВД были переведены на усиленный вариант служебной деятельности, создан Межведомственный оперативный штаб органов системы МВД, обеспечено функционирование в чрезвычайном режиме оперативных штабов (ситуационных центров, дежурных служб) в каждом органе системы МВД.

"Военное положение в Украине позволило всем органам и подразделениям МВД скоординировать взаимодействие, наладить оперативную связь и проверить действенность мобилизационных протоколов. Мы определили слабые места и устранили недостатки. Мы стали крепче и имеем опыт совместной работы по обеспечению безопасности страны от гибридной угрозы", - добавил Яровой.

Вместе с тем, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, "учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан

"Также было рекомендовано Государственной пограничной службе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией, и осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины", - отметил он.

Отметим, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине приостановлено.

Напомним, начальник Генштаба Виктора Муженко заявил, что в случае агрессии Российской Федерации Генеральный штаб способен в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в Украине следует продлить военное положение, поскольку угроза со стороны РФ не уменьшилась.