Воєнний стає в Україні має бути продовжений, - Тука

Фото: Георгій Тука (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Туки, РНБО цілком може рекомендувати Раді продовжити дію воєнного стану

Дію режиму воєнного стану в Україні необхідно продовжити через низку невирішених проблем. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Він підкреслив, що залишаються проблеми, над якими треба працювати.

"Моя точка зору, я б його продовжив. З моєї точки зору, стоїть ще дуже багато завдань, які потрібно вирішувати в рамках воєнного стану. Я знаю, що деякі питання за цей місяць були вирішені, а щодо деяких питань виявлені певні прогалини. Вони потребують певних коректив. Є проблеми, над якими потрібно працювати. Але я не можу сказати, це звіти ТСК, які я не маю права коментувати", - зазначив урядовець.

За словами Туки, РНБО цілком може рекомендувати Верховній раді продовжити дію воєнного стану через скупчення російської військової техніки поблизу кордонів України.

"Вчора інформація про 22 установки залпового вогню "Град" на Луганщині біля Хрустального... Тобто, це (скупчення техніки РФ, - ред.) відбувається не тільки на території Російської Федерації. З моєї точки зору, зовнішня загроза не зменшилась. Але рішення буде приймати РНБО, ґрунтуючись на відповідних доповідях Міноборони, а по-друге, остаточне рішення прийматиме Верховна рада", - додав замголови міністерства.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони у середу, 26 грудня проведе засідання, на якому розгляне питання продовження воєнного стану.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні останній день дії правового режиму воєнного стану в 10 областях України.

Додамо, за даними Держприкордонслужби, на територію України за час дії воєнного стану не пустили біля 1650 росіян.