В Генштабе подвели армейские итоги военного положения

Фото: Виктор Муженко (УНИАН)

По словам Муженко, Генштаб готов к вторжению со стороны России

В случае агрессии Российской Федерации (РФ) Генеральный штаб способен в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Генштаба Виктора Муженко относительно предварительных выводов правового режима военного положения на странице Facebook.

По словам Муженко, Генштаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России.

"Второе - ВСУ готовы в короткий срок существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва", - отметил он.

По словам Муженко, более 30 тысяч резервистов восстановили свои навыки в ходе учебных сборов.

Он также отметил, что были проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими Сил обороны страны.

Напомним, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине прекращено.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что в Украине следует продлить военное положение, поскольку угроза со стороны РФ не уменьшилась.

РБК-Украина писало, что Верховная рада может вернуться к вопросу продолжение военного положения в случае обострения ситуации с российской агрессией возле украинских границ.