У МВС розповіли, як працюватимуть правоохоронні органи після припинення воєнного стану

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі

Незважаючи на припинення дії воєнного стану, правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, він зазначив, що беручи до уваги складну безпекову ситуацію, усі органи системи МВС продовжують працювати у посиленому варіанті несення служби.

"В тому числі, рішенням РНБО продовжено дію обмежувальних заходів Держприкордонслужби щодо в'їзду до України чоловіків - громадян Росії. З початку введення воєнного стану не допущено в’їзд на територію України 1616 громадян РФ, в тому числі в областях, де введено воєнний стан - 866. Російською стороною повернутий 351 громадянин України", - сказав Яровий.

Він також зазначив, що за період дії воєнного стану усі органи МВС були переведені на посилений варіант службової діяльності, утворено Міжвідомчий оперативний штаб органів системи МВС, забезпечено функціонування у надзвичайному режимі оперативних штабів (ситуаційних центрів, чергових служб) у кожному органі системи МВС.

"Воєнний стан в Україні дозволив усім органам та підрозділам МВС скоординувати взаємодію, налагодити оперативний зв'язок та перевірити дієвість мобілізаційних протоколів. Ми визначили слабкі місця та усунули недоліки. Ми стали міцніше й маємо досвід спільної роботи щодо забезпечення безпеки країни від гібридної загрози", - додав Яровий.

Разом з тим, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, "враховуючи те, що ситуація залишається досить складною та небезпечною, у рішенні РНБО України також передбачено, що найближчим часом Національна поліція, Національна гвардія та інші силові структури продовжать несення служби у посиленому режимі для підтримання громадського порядку, захисту прав, свобод та законних інтересів українських громадян.

"Також було рекомендовано Державній прикордонній службі України продовжити посилену охорону державного кордону з Російською Федерацією, та здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України", - зазначив він.

Зазначимо, 26 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні припинено.

Нагадаємо, начальник Генштабу Віктора Муженко заявив, що у разі агресії Російської Федерації Генеральний штаб спроможний в короткий термін суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів.

В свою чергу, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.