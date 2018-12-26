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У Генштабі підбили армійські підсумки воєнного стану

Новини » Політика    26.12.2018 - 19:30
У Генштабі підбили армійські підсумки воєнного стану
Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

За словами Муженка, Генштаб готовий до прямого вторгнення з боку Росії

У разі агресії Російської Федерації (РФ) Генеральний штаб спроможний в короткий термін суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника Генштабу Віктора Муженка щодо попередніх висновків з правового режиму воєнного стану на сторінці у Facebook.

За словами Муженко, Генштаб спроможний розгорнути міжвидові угрупування військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії.

"Друге - ЗСУ готові в короткий термін суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів за рахунок професійного та мотивованого оперативного резерву", - зазначив він.

За словами Муженка, більше 30 тисяч резервістів поновили свої навички в ході навчальних зборів.

Він також розповів, що було проведено комплексні навчання бригад територіальної оборони і налагоджено практичну взаємодію з органами державної влади та іншими складовими Сил оборони країни.

У Генштабі підбили армійські підсумки воєнного стану

Нагадаємо, 26 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні припинено. 

В свою чергу, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.

РБК-Україна писало, що Верховна рада може повернутись до питання продовження воєнного стану в разі загострення ситуації з російської агресією біля українських кордонів.

 

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Новини України Російська ФедераціяГенштабвоенное положениеВиктор Муженко
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