В МВД рассказали о работе правоохранителей во время военного положения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб

В Министерстве внутренних дел (МВД) рассказали о работе своих структур во время действия военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что во время действия военного положения МВД и подчиненные ему структуры будут осуществлять свои непосредственные полномочия. В частности, структуры будут в пределах своих компетенции брать участие во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В МВД рассказали, что для координации работы всех органов системы ведомства и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк, заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, первый заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий, заместитель командующего Национальной гвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Также для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД. Уточняется, что оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управлением государственной охраны и Госспецсвязи.

Кроме того, личный состав подразделений МВД переведен в усиленный вариант несения службы.

Напомним, закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине, сегодня, 28 ноября 2018 года, вступил в силу. Так, документ был обнародован в издании "Голос Украины".

Как сообщало РБК-Украина, президент Петр Порошенко заверил, что введение военного положения никак не повлияет на жизнь обычных украинцев. "Для обычного гражданина жизнь совершенно не меняется… Сейчас военное положение делается для того, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина. Предоставить ему все необходимые условия, чтобы он мог выполнять свой священный долг - защищать Украину", - заявил глава государства.

Добавим также, президент заявил, что в первую очередь, нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях.