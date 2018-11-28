ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко: в первую очередь нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях

Новости » Политика    28.11.2018 - 15:55
Порошенко: в первую очередь нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко подчеркнул, что РФ хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в первую очередь, нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

По словам Порошенко, Российская Федерация хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке Украины.

"В первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей - на побережье Азовского моря. Потому что агрессор хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке Украины. Но у нас есть сильная армия, сплоченная нация и мы это не позволим сделать", - заявил он.

Порошенко: в первую очередь нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганскую, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заверил, что военное положение будет применено лишь в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.

Порошенко распорядился в случае наземной агрессии РФ сразу повысить зарплату военным Порошенко обсудил с Эрдоганом ситуацию в Керченском проливе и военное положение
Новости Украины Порошенко ПетрДонецкая областьЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь