Порошенко: в первую очередь нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях

Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко подчеркнул, что РФ хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в первую очередь, нужно держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

По словам Порошенко, Российская Федерация хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке Украины.

"В первую очередь, мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей - на побережье Азовского моря. Потому что агрессор хочет соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке Украины. Но у нас есть сильная армия, сплоченная нация и мы это не позволим сделать", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Речь идет о Винницкой, Луганскую, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заверил, что военное положение будет применено лишь в случае наземной российской военной агрессии на территории Украины.