У МВС розповіли про роботу правоохоронців під час воєнного стану

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для координації роботи всіх органів системи МВС та моніторингу ситуації створений оперативний штаб

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) розповіли про роботу своїх структур під час дії воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Повідомляється, що під час дії воєнного стану МВС та підпорядковані йому структури здійснюватимуть свої безпосередні повноваження. Зокрема, структури будуть в межах своїх компетенції брати участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, згідно з вимогами чинного законодавства.

У МВС розповіли, що для координації роботи всіх органів системи відомства та моніторингу ситуації створений оперативний штаб, який очолив заступник міністра внутрішніх справ Троян Вадим. До нього увійшли перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцкий, заступник командувача Національної гвардії Валерій Бондар, а також перший заступник голови Державної міграційної служби Наталя Науменко та інші.

Також для координації дій створено оперативні штаби в територіальних органах системи МВС. Уточнюється, що оперативні штаби, які будуть працювати в цілодобовому режимі і здійснювати обмін інформацією та координацію з Генеральним штабом Збройних сил України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Управлінням державної охорони та Держспецзв'язку.

Крім того, особовий склад підрозділів МВС переведено на посилений варіант несення служби.

Нагадаємо, закон, яким передбачається введення воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, вступив в силу. Так, документ був оприлюднений у виданні "Голос України".

Як повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко запевнив, що введення військового положення ніяк не вплине на життя звичайних українців. "Для звичайного громадянина життя зовсім не змінюється... Зараз воєнний стан робиться для того, щоб законодавчо і конституційно захистити українського воїна. Надати йому всі необхідні умови, щоб він міг виконувати свій священний обов'язок - захищати Україну", - заявив глава держави.

Додамо також, президент заявив, що в першу чергу, потрібно тримати зброю напоготові в Донецькій і Запорізькій областях.