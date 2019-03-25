В МВД рассказали о планах "воров в законе" дестабилизировать ситуацию во время выборов

Национальная полиция Украины располагает информацией о намерениях "воров в законе" прибыть в страну во время выборов 2019 для дестабилизации ситуации. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба МВД.

По его словам, такие "визиты" имеют целью дестабилизировать ситуацию в государстве во время проведения избирательного процесса.

"Сейчас в разрезе проведения предвыборного процесса, мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны "воров в законе". Их "визиты" преследуют цель дестабилизировать ситуацию во время выборов. Поэтому, подчеркиваю оперативное реагирование и взаимодействие с различными ведомствами системы МВД, в частности, с Государственной пограничной службой Украины и Государственной миграционной службой Украины", - отметил Аброськин.

Он также добавил, что с начала практического этапа операции "Мигрант" иностранцами совершено 93 уголовных правонарушений. Предстатель полиции добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлено 34 уголовных производства.

Напомним, Нацполиция и МВД с понедельника, 25 марта, перешли на усиленный вариант несения службы перед выборами в Украине, которые состоятся 31 марта 2019.

Добавим, МВД проверит реестр избирателей на выборах президента 2019 на предмет их пребывания на момент голосования в Украине.