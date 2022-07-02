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В МВД предупредили о возможных провокациях со стороны Беларуси

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Есть информация о возможных провокациях со стороны Беларуси. Речь идет о переброске в Украину диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Мы имеем информацию о возможных провокациях, окончательное вовлечение Беларуси в российско-украинскую войну, - говорится о возможности направления соответствующих ДРГ. И именно поэтому нашими правоохранителями внедрен усиленный режим несения службы на блокпостах", - рассказал Енин.

При этом он подчеркнул, что украинцы в вопросе угрозы нападения со Стороны беларуси сталкиваются с массированным применением дезинформации.

"К большому сожалению, некоторые представители местной власти подхватывают эту дезинформацию, распространяя панику среди населения", - отметил Енин.

Напомним, по данным украинской разведки, Беларусь сосредоточила у границ семь батальонных тактических групп. Сейчас их цель держать ВСУ в напряжении и не дать нашему командованию отправить больше бойцов на восток.

Добавим, накануне Россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси.

Также сообщалось, что белорусские войска не смогут самостоятельно напасть Украины, а только в составе российских подразделений.

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Министерство внутренних дел УкраиныБеларусьДРГ