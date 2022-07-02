В МВС попередили про можливі провокації з боку Білорусі

"Ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - розповів Єнін.

При цьому він підкреслив, що українці в питанні загрози нападу з Боку білорусі стикаються з масованим застосуванням дезінформації.

"На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп. Наразі їх мета тримати ЗСУ в напрузі та не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.

Додамо, напередодні Росія почала нарощувати військову присутність у Білорусі.

Також повідомлялося, що білоруські війська не зможуть самостійно напасти України, а тільки у складі російських підрозділів.

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