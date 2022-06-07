В МВД предупредили об опасности перебрасывания ДРГ с территории Беларуси

Россия намерена внедрять диверсантов на территорию Украины через Беларусь. ДРГ планируют задействовать в Волынской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива.
Он подчеркнул, что именно Волынская область находится под угрозой из-за того, что на территориях, где велись боевые действия, диверсантам находится намного сложнее. Там "следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее".
По словам Андрусива, главной целью внедрения ДРГ является отвлечение украинских военных от восточных и южных регионов, где ведутся наиболее активные боевые действия.
Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы России пополняют число диверсантов. Для этого интересуются украиноязычными жителями Донбасса.
Также мы писали, что в Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был диверсант. После проверки мужчину задержали. У него обнаружили фото пропагандистской символики, фото из расположения населенных пунктов.
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