В МВД предупредили об опасности перебрасывания ДРГ с территории Беларуси

Россия намерена внедрять диверсантов на территорию Украины через Беларусь. ДРГ планируют задействовать в Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива .

Он подчеркнул, что именно Волынская область находится под угрозой из-за того, что на территориях, где велись боевые действия, диверсантам находится намного сложнее. Там "следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее".

По словам Андрусива, главной целью внедрения ДРГ является отвлечение украинских военных от восточных и южных регионов, где ведутся наиболее активные боевые действия.