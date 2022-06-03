Вооруженные силы РФ ищут украиноязычных для работы диверсантами

Вооруженные силы России пополняют число диверсантов. Для этого интересуются украиноязычными жителями Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По информации ВСУ, командование Вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины.

С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины.

Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется нынешним и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, которые хорошо владеют украинским языком.