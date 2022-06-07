У МВС попередили про небезпеку перекидання ДРГ з території Білорусі

Росія має намір перекидати диверсантів на територію України через Білорусь. ДРГ планують задіяти у Волинській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Віктора Андрусіва .

Він наголосив, що саме Волинська область перебуває під загрозою через те, що на територіях, де велися бойові дії, диверсантам зараз набагато складніше. Там "стежить поліція, працюють блокпости і люди стали уважнішими".

За словами Андрусіва, головною метою перекидання ДРГ є відволікання українських військових від східних та південних регіонів, де ведуться найактивніші бойові дії.