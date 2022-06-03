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В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария

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Украина, Пятница 03 июня 2022 20:47
В Киеве патрульные задержали диверсанта с визитками Шария Фото: в Киеве задержали диверсанта с визитками Шария (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был диверсант. После проверки мужчину задержали. У него обнаружили фото пропагандисткой символики, фото из расположения населенных пунктов. Также задержанный имел при себе визитки Анатолия Шрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Происшествие случилось сегодня днем на проспекте Степана Бандеры. Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Общаясь с патрульными, 36-летний водитель начал заметно нервничать, а потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку.

Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где полицейские увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражескую пропаганду.

Патрульные задержали диверсанта-неудачника и передали его следователям Оболонского управления полиции.

Напомним, Вооруженные силы России пополняют число диверсантов. Для этого интересуются украиноязычными жителями Донбасса.

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