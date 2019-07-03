МВД получило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства

В Министерство внутренних дел Украины поступило 1 тысячи 663 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, связанных с подготовкой к проведению выборов в Верховную раду. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ивана Стойко в ходе брифинга.

По информации Стойко, больше всего нарушений (191) зафиксировали в Запорожской области. Меньше всего нарушений было во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Если говорить с самого начала избирательной кампании, то сейчас у нас таких сообщений 1 663. Больше всего в Запорожской области - 191, Киеве - 130, Харьковской и Одесской областях. Меньше всего - Волынь, Львов, Тернопольская, Черниговская и Хмельницкая области", - сказал Стойко.

Он также отметил, что за последние сутки поступило 139 сообщений относительно нарушений избирательного законодательства.

Как писало РБК-Україна 2 июля, с начала избирательного процесса открыто 60 уголовных дел. В частности, 48 уголовных дел непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства. Еще 12 уголовных дел - это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процеccа.

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком утвердил форму и текст избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.