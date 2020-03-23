До конца дня все регионы будут обеспечены тестами на коронавирус, - МВД

До конца понедельника, 23 марта, каждая область Украины будет иметь достаточное количество тестов для выявления коронавируса COVID-19 . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, такое обещание дал глава ведомства Арсен Аваков. По его словам, Нацгвардия вместе с медиками будет доставлять тесты в регионы с помощью спецавтомобилей и авиации.

"Нацгвардия в сопровождении медиков начнет доставку поступивших тест-систем по областям. Для этого будет использована авиация и спецавтомобили. До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - пообещал Аваков.

Напомним, сегодня ночью в Украину прибыл военный самолет из Китая, который привез два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции можно только в специальных больницах. Врачи скорой не смогут проводить диагностику вируса.