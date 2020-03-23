Работники скорой помощи не смогут проводить тест на коронавирус, - Минздрав

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти только в больницах

Диагностика коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в Facebook.

В Минздраве подчеркнули, что при наличии респираторных симптомов необходимо сразу позвонить семейному врачу.

"Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", - заявили в Минздраве.

Также сообщается, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для так называемой "санитарной сортировки".

"То есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические меры", - пояснили в Минздраве.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта, коронавирусом в Украине заразились 73 человека. Известно о 3 летальных случаях, один человек вылечился.

В целом, в мире сейчас насчитывается более 339 тыс. инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 799 человек. Летальность от вируса достигла 14 тыс. 705 человек.