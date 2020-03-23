До кінця дня всі регіони будуть забезпечені тестами на коронавірус, - МВС

До кінця понеділка, 23 березня, кожна область України матиме достатню кількість тестів для виявлення коронавірусу COVID-19 . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, таку обіцянку дав глава відомства Арсен Аваков. За його словами, Нацгвардія разом з медиками доставлятиме тести у регіони за допомогою спецавтомобілів та авіації.

"Нацгвардія в супроводі медиків почне доставку тест-систем, що надійшли, по областям. Для цього буде використана авіація і спецавтомобілі. До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", - пообіцяв Аваков.

Нагадаємо, сьогодні вночі до України прибув військовий літак з Китаю, який привіз два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що пройти тестування на наявність коронавірусної інфекції можна тільки у спеціальних лікарнях. Лікарі швидкої не зможуть проводити діагностику вірусу.