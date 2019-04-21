МВД получило почти 700 сообщений о нарушениях на выборах

По 5 фактам сведения внесены в ЕРДР
По состоянию на 15:00 правоохранители зарегистрировали уже 690 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019. Об этом сообщается в Facebook МВД Украины.
Отмечается, что по 5 фактам сведения внесены в ЕРДР. Кроме того, в Киеве от гражданина поступила информация, что под его фамилией проголосовал кто-то другой.
Напомним, в Никополе Днепропетровской области около 08:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании избирательного участка №120791.
Ранее сообщалось, что в течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании объектов в трех областях.
Однако в ЦИК заявили, что на избирательных участках во время второго тура выборов не зафиксировано существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов.